16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Merkel, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Merkel, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 10 gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyledi.
"Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Brexit'e ilişkin, "Son günlerde aldığım bilgilere göre bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.
Merkel, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi gerektiğini savunarak, bu operasyonun terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını sağlayabileceğini iddia etti.
Macron da Almanya ile ortak savaş uçağı üretilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
Fransa ve Almanya'nın silahların ihracatının kontrollerine ilişkin bir anlaşma imzaladığını ifade eden Macron, Brexit'e ilişkin ise "Bir anlaşmanın tamamlandığına inanmak istiyorum." diye konuştu.
Macron, harekata değinerek, "Almanya ile AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı silah ihracatlarını durdurmasını sağladık." ifadesini kullandı.
Gelecek haftalarda Ukrayna meselesine ilişkin Normandiya formatında bir zirve düzenleyeceklerini aktaran Macron, "Kuzey Atlantik Anlaşması çerçevesinde Türkiye konusunda yaşanan krizin ve kabul edilemez durumun çözümü için baskı, diyalog ve anlaşma için bazı inisiyatifler almak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Macron, dünyada yaşanan sorunların çözümü için Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Fransa'nın Suudi Arabistan'a sattığı silahların sivillere karşı kullanılmadığına ilişkin garanti istediğini aktaran Macron, bu ülkeye silah ihracatının durdurulmasının olumlu sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.
Macron, "Bir tarafta PKK'ya yakın milisler var ve bunlar teröristler, diğer tarafta savaşçılar var (YPG'liler),bunlar PKK'ya bağlı olmayan ve Suriye'de (DEAŞ'e karşı) mücadelede bize yardım etti. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor." dedi.
Macron, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının tekrar ülkeye gelmesinin söz konusunu olmadığının altını çizdi.
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