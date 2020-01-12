İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren Roma - Juventus maçında Merih Demiral hem büyük mutluluk hem de büyük şanssızlık yaşadı. Juve'de ilk 11'de başlayan milli yıldızımız, 3. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ancak 15. dakikada hava topuna çıkan Merih, yere ters basarak sakatlandı. Oyuna devam edemeyen başarılı savunmacı yerini De Ligt'e bıraktı.

BU KEZ ROMA'DA SAKATLIK, CENGİZ GİRDİ

Mücadelede sakatlık şanssızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Merih'in yerine giren De Ligt, 32. dakikada ev sahibinden Zaniolo'yu sakatladı. Devam edemeyen Zaniolo, 35. dakikada yerini bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder'e bıraktı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Juventus, Inter'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.