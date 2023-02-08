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Merih Demiral: Morata ve Griezmann da imzalı formalarını bağışladılar

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da kampanyaya katılacağını açıkladı.

Giriş: 08.02.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Merih Demiral: Morata ve Griezmann da imzalı formalarını bağışladılar
İHA

Milli oyuncu Merih Demiral, dün Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı. Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da katılacağını duyurdu. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.

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