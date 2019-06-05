İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. İtalyan basını, milli futbolcunun Juventus'a transfer olduğunu duyurdu. Habere göre Torino ekibi, bu transfer için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyecek. Merih Demiral için Atletico Madrid'in 25 milyon Euro teklif ettiği, ancak Sassuolo'nun Juventus'a öncelik sözü verdiği için bu transferde siyah-beyazlıların mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

Alanyaspor'un geri kalan sezonun başında Portekiz temsilcisi Sporting'den 3 milyon Euro'ya aldığı 21 yaşındaki savunmacı, devre arasında 6 milyon Euro'ya Sassuolo'nun yolunu tutmuştu. Genç yıldız, Juventus'ta oynayan ilk Türk futbolcu olacak.