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Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7,5 milyon lirayı aştı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı

Giriş: 13.02.2023 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7,5 milyon lirayı aştı
AA

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen temsilcimiz Merih Demiral depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.

Merih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı." ifadesini kullandı.

Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.

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