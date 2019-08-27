Merih Demiral için 35 milyon euro'luk teklif!

Serie A devi Juventus'a temmuz ayında imza atan Merih Demiral, birkaç gün içinde yeniden transfer olabilir...

Sky Italia'dan Di Marzio'nun haberine göre, Milan yönetimi Merih Demiral'ı ısrarla transfer etmek istiyor ve milli futbolcumuz için 35 milyon euro ödemeye hazır.

Juventus, Merih Demiral'ı 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan tranfer etmişti.

Kadrosunda Bonucci, Rugani, Chiellini ve De Ligt'i bulunduran Juventus'ta Merih Demiral'ın ilk 11'de oynaması zor görünüyor. Transfer sezonu bitene kadar Merih konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.