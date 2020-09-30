Kariyerini Serie A devlerinden Juventus'ta sürdüren milli futbolcumuz Merih Demiral'ın talipleri artıyor! Genç savunmacıya Everton'ın dışında Premier Lig'den bir talip daha çıktı! TuttoJuve'de yer alan habere göre Tottenham, Merih için harekete geçti.

Transfer dönemi bitmeden bir savunmacı kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın Juventus'a 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli yaptığı, Torino ekibinin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi. Mourinho'nun ısrarları üzerine Juventus'a bir teklif daha yapılacağı ancak transfer bütçesinin çok olmadığı belirtildi.