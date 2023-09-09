Merih Demiral, Hırvatistan maçında yok!
A Milli Futbol Takımımız'da 1-1 berabere kalınan Ermenistan karşılaşmasında Merih Demiral cezalı duruma düştü
A Milli Futbol Takımımız’da 1-1 berabere kalınan Ermenistan karşılaşması öncesi Zeki Çelik ve Merih Demiral sarı kart sınırındaydı.
Merih Demiral, oyunun son anlarında rakip oyuncunun taç atışını çabuk kullanmaması sebebiyle gösterdiği tepki sonrası kart görerek cezalı duruma düştü.
Tecrübeli savunmacı, 12 Ekim 2023’teki Hırvatistan deplasmanında forma giyemeyecek.
Zeki ise maçı kart görmeden tamamladı.