Napoli ile Atalanta, Serie A'nın 16. haftasında karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 7. dakikada Ruslan Malinovskyi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Napoli 40. dakikada Zielinski ile yanıt verdi ve ilk 45 dakika eşitlikle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Napoli Mertens ile öne geçti. 66. dakikada ise Merih Demiral sahne aldı. Ceza sahasının sağından sert bir vuruş yapan milli futbolcumuz skora dengeyi getirdi.

Maçın sonucunu ise 71'de Freuler söyledi ve Atalanta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.