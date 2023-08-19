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        Haberler Spor Futbol Merih Demiral'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'na da Suudi Arabistan kancası! - Futbol Haberleri

        Merih Demiral'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'na da Suudi Arabistan kancası!

        Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan, Merih Demiral'ın ardından bir Türk yıldıza daha kancayı taktı. Suudi ekibi Al Ahli, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 20:08
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          Yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile dünya gündemine oturan Suudi Arabistan Ligi ekipleri tüm hızıyla transferlerine devam ediyor.

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          L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

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          Habere göre Marco Verratti ile prensip anlaşamasına varan Suudi Arabistan ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da kadrosuna katmayı istiyor.

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          Al Ahli'nin milli oyuncu için kısa süre içinde Inter'e resmi teklif yapması bekleniyor.

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          Inter ile toplamda 95 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 12 gol ve 21 asist yaptı.

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          Hakan Çalhanoğlu, kulübü İnter ile geçtiğimiz ay 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atmıştı.

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