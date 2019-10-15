A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 8. maçında Fransa deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve ülkeye lider döndü! Mücadelede performansıyla dikkat çeken Merih Demiral bir pozisyondaki hareketiyle de alkışları topladı.

Mücadelenin 52. dakikası oynanırken forması yırtılan genç savunmacı formasını değiştirmek için saha kenarına geldi. Bir an önce oyuna dönmek için çabalayan Merih'in forması bu anda elinden düştü. Merih Demiral, Milli Takım formasını yerden alarak üç kez öptü ve alnına götürdü. Ardından formayı üzerine geçirdi.

Genç savunmacının bu hareketi büyük takdir görürken sosyal medyanın da gündemine oturdu.