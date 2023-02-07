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Cristiano Ronaldo'nun formasından elde edilecek gelir depremzedelere gidecek

Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacak

Giriş: 07.02.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Cristiano Ronaldo'nun formasından elde edilecek gelir depremzedelere gidecek
HABERTURK.COM

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demiral, şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."

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