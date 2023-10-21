Merih Demiral ameliyat oldu - Futbol Haberleri

Merih Demiral ameliyat oldu - Futbol Haberleri

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in sağ dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan sosyal medya paylaşımında, "Avusturya’nın Innsbrück kentinde sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Al Ahli'den yapılan açıklamada ise futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.