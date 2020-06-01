İtalyan basını, İngiliz devi Manchester United'ın Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını iddia etti. Juventus'un Pogba'yı almak için takasta Merih ve Douglas Costa'yı önerebileceği belirtilirken, United'ın bu teklife sıcak bakacağı kaydedildi.

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