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Haberler Futbol İtalya Merih Demiral'a şok: Evine hırsız girdi!

Merih Demiral'a hırsızlık şoku!

Bir süre önce Türkiye'ye tatile gelen Merih Demiral, hırsızlık şoku yaşıyor. İtalyan basınına göre milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından evi soyuldu

Giriş: 28.12.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Merih Demiral'a şok: Evine hırsız girdi!
HABERTURK.COM

Noel tatili için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu! Kariyerini Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren milli futbolcu, bir süre önce Türkiye'ye dönmüştü.

Calciomercato'nun haberine göre Atalanta'nın futbolcularına izin vermesini fırsat bilen hırsızlar, Merih Demiral'ı takip etti.

Oyuncunun evde olmayışından yararlanarak akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdiler.

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Merih Demiral sezon sonunda 20 milyon Euro bedelle Atalanta'ya transfer olmuştu.

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