Meriç Nehri'nde temizlik yapılacak

Bölgede incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi ile DSİ ekiplerinden bilgi aldı.

Vali Sezer, "Orada bir çalışma yapıp nehrin suyunu bu tarafa alacağız. Su buraya pompa istasyonuna gelecek ve oradan sulama kanallarına basılacak. Tarımsal sulama yapılması için Ergene Nehri'ne aktarılacak. Nehir havzasında bir çalışma yapılarak su biraz bizim tarafa yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.