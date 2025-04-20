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        Haberler Gündem Güncel Meriç Nehri'nde kaybolan çocuk aranıyor | Son dakika haberleri

        Meriç Nehri'nde kaybolan çocuk aranıyor

        Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:52
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        Meriç Nehri'nde kaybolan çocuk aranıyor
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        Edirne'de, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.

        Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu.

        Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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