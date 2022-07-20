Gün batımının en güzel gözlendiği nehirler arasında bulunan ve Osmanlı döneminde padişahlar tarafından da sık sık ziyaret edilen Meriç Nehri’nde güneşin batışı sırasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
İHA'nın haberine göre güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Meriç Nehri’ne yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.
Güneşin batışına dakikalar kala Meriç Nehri kenarında toplanan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor. Kızılın farklı tonlarına bürünen muhteşem manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ediyor.
FOTOĞRAFÇILARIN DOĞAL STÜDYOSU, ÇİFTLERİN VAZGEÇİLMEZİ
Masalsı manzaranın oluştuğu anlar, düğün fotoğrafı içi çiftler tarafından tercih ediliyor. Dış çekim için İstanbul’dan Edirne’ye geldiklerini belirten Murat Aydın, “Bu eşsiz manzaranın güzelliğinden faydalanabilmek için İstanbul’dan geldik ve çok güzel fotoğraflar çekildi” dedi.
Görkem Özkuru da, “Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü kültürümüzün yüz yıllardır parçası. Güneş batımında da çok güzel fotoğraf çıkıyor” açıklamasında bulundu.
Fotoğrafçı Güray Muhçu da, Meriç Nehri’nde gün batımı fotoğrafı için yoğun talep olduğunu ifade etti.
Meriç Nehri’nde gün batımının ardından tarihi Meriç ve Tunca köprülerinde kırmızı-beyaz ışıklandırma yapılıyor.
Gün batımını izlerken çok mutlu olduklarını söyleyen Muhammet Aras, ardından tarihi köprülerinde ışıklandırıldığını ve ortaya yine eşsiz bir güzellik çıktığını görünce, arkadaşlarıyla köprüyü izlediklerini anlattı.
Bir başka vatandaş da, Meriç Nehri’nin günün her saati farklı bir güzel olduğunu belirtti.
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