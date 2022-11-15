Meriç Nehri'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Nehirde bir erkeğe ait cansız beden gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botla indikleri nehirden güvenlik güçlerinin yardımıyla cansız bedeni çıkardı.

Nehirden çıkarılan ve kısmen çürüyen cansız beden, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cansız bedenin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.