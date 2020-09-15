Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabire "yalan beyan" davası

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce bu konuyla ilgili tanık olarak ifadesine başvurulan ve hakkında dava açılan sanık E.K, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve avukatlar katıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ve eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatları Kemal Yavuz, Muammer Çolakoğlu ve Mustafa Selami Ekici, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Avukat Kemal Yavuz, HTS kayıtlarına göre sanığın olay günü İsmail Güneş ile görüşme yaptığının sabit olduğunu savundu.
Usule ilişkin itirazlarının da bulunduğu anlatan Yavuz, sanığın suç delillerini yok etme ve gizleme kastıyla hareket ettiği kanaatinde olduklarını belirtti.
Yavuz, davanın soruşturması devam eden asıl dosyayla birleştirilmesini talep etti.
Yusuf Yazıcıoğlu ise avukatının beyanlarına katıldığını söyledi.
Avukat Mustafa Selami Ekici de sanığın suçu inkar ettiğini, örgütlü yapının etkisiyle hareket ettiğini savunarak tutuklu yargılanma talebinde bulundu.
- "Olay günü telefonla İsmail Güneş ile hiç irtibata geçemedim"
Mahkemeye sunulan HTS kayıtlarına göre, olay günü İsmail Güneş ile 18 kez, toplam 15 dakika görüştüğü tespit edilen sanık E.K. ise İsmail Güneş ile konuşmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
O dönem yerel bir televizyonda muhabirlik yapan E.K, olay günü İsmail Güneş'i defalarca aradığını belirterek, "Telefon açılmıştı ancak karşıdan hiç ses gelmedi. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. İsmail Güneş'i aradığımda yanımda N.K, A.H. ve B.P. de vardı." dedi.
Bahsi geçen kişilerin herhangi bir görüşme yapmadığına şahit olduğunu savunan E.K, "Bu şahıslar da İsmail Güneş'i aramışlardı. Görüşme yapmış olsalardı bunu haber yaparlardı. Olay günü telefonla İsmail Güneş ile hiç irtibata geçemedim. En sonunda telefonu kapandı, ulaşılamadı." diye konuştu.
Mahkeme başkanı, Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatının sanığın tutuklanmasına yönelik talebinin reddine, sanığın olay günü yanında bulunan N.K, A.H. ve B.P'nin tanık olarak beyanlarının alınmasına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!