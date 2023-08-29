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        Haberler Spor Futbol Mergim Berisha'ya dev talip: 15 milyon euro... - Futbol Haberleri

        Mergim Berisha'ya dev talip: 15 milyon euro...

        Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha, Bundesliga devine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:06
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          Geçtiğimiz sezon bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Augsburg'da kiralık forma giyen Mergim Berisha, gösterdiği etkili performans sonrası Alman kulübünde kaldı.

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          Augsburg'un 4 milyon euro bonservis ücreti vererek kadrosuna kattığı Berisha için dev bir talip ortaya çıktı.

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          Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

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          Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulanırken bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi. Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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          Berisha, geçen sezon Augsburg formasıyla 23 maça çıkıp 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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