Mereto Dağı eteklerindeki balın kilosu 2 bin 500 TL!

"BU SENEKİ BAL VERİMİ DÜŞÜK"

Hava şartlarından dolayı bu yıl balda verimin düşük olduğunu belirten Malgir, "Bizim işimiz tamamen mevsime bağlı. Kimi mevsimlerde 300, 400 veya 500 kilo bal alabiliyoruz. Kimi mevsimde de 100 kiloya kadar düşüyor. Bu seneki bal verimi, hava şartlarından dolayı bayağı düşük. Yüzde 70-80 oranında bir kayıp var. Bu bal, damakta herhangi bir şey bırakmaz, sakız gibi olmaz. Damakta erir gider. Diğer kovanlarda bu olmaz, sakız gibi olur ve kara kovan balının kalitesi de bu yüzden daha fazladır. Bölgede kekiğin 4-5 çeşidi var.