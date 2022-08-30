Doğaseverlerin serinleten rotası!

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tüneller hem görüntüsü hem de serinleten iklimiyle bunaltıcı sıcaklarda yöredeki vatandaşlar kadar doğaseverlerin de tercihi oldu.

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor.