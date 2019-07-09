Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, saat 04.00 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile gezdikten sonra evine gitmek için arkadaşlarından ayrılan 31 yaşındaki Ş. K. evinin bulunduğu apartmana girmek üzere iken apartmanın önüne gelen merdivenlerin üzerinde baygınlık geçirdi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve sağlık ekiplerin yaptığı ilk incelemede Ş. K.'nın, kollarında ve vücudunda şırınga izleri olduğunu tespit edildi.

Uyuşturucu kullandığı tahmin edilen şahsın, bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin incelemelerinin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.