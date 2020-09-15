"Merdiven kentin" çöpçü katırları emekli oldu

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi bakıcılarıyla her gece ahırlarından alınıp yüklenen çöp tenekeleriyle görev yerlerine götürülerek saat 23.00'ten 07.00'ye kadar mahallelerde çöp toplayan yaşları 5 ile 25 arasında değişen 11 katırın emekli edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, törende yaptığı konuşmada, çöp toplama işinde kullanılan 11 emektar katırı bu hafta sonu itibarıyla emekli edeceklerini söyledi.
"Coğrafya kaderdir sözüyle yola çıkarak uzun yıllardır bizlerle beraber Zonguldak'ın yükünü sırtlayan, bizlere destek olan emektar katırlarımız artık daha rahat bir yaşam için emekliye ayrılıyorlar." diyen Alan, minnet duyduklarını belirtti.
Alan, şöyle konuştu:
"Uzun yıllardan beri kar kış, yağmur çamur ve sıcak soğuk demeden mesai arkadaşlarımızla beraber 5 mahallemiz başta olmak üzere merdivenlerden, dik bayırlardan saat 23.00'te başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar Zonguldak'ımızın temizliği için bizim yükümüzü sırtımızdan aldılar. Biz de pazar günü itibarıyla onların yükünü sırtlarından alıyoruz ve emekliye ayırıyoruz.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak 5 mahallemize 70 yeni çöp konteyneri konuldu. Katırlarımızın hizmet ettiği mahallelerde vatandaşlarımızın atıklarını toplamaya devam edeceğiz. Emekli edeceğimiz 11 katırımıza bakmak için talepte bulunanlar var. Katırlarımız için en sağlıklısı ve makul olanı değerlendirip ona göre vereceğiz. Artık onlar da yük taşımadan emekliliklerini yaşayacaklar."
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