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        Haberler Gündem Son dakika: Merdan Yanardağ için 7,5 yıla kadar hapis istemi

        Merdan Yanardağ için 7,5 yıla kadar hapis istemi

        Gazeteci Merdan Yanardağ'ın televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklu yargılandığı davada, savcı Yanardağ'ın 7,5 yıla kadar hapis cezasını istedi. Yanardağ, "Öyle bir montaj yapılmış ki önü arkası yok. Bağlamından kopartılmış 62 saniye izleyip beni tutukladınız" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:16
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        Merdan Yanardağ için 7,5 yıl hapis istemi
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        Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.

        Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi

        YANARDAĞ SAVUNMA YAPTI

        Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ savunmasını yaptı.

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        38 yıllık gazeteci olduğunu ve bağımsız medyaya gözdağı verilmek için yargılandığını belirten Yanardağ, "Öyle bir montaj yapılmış ki önü arkası yok. Bağlamından kopartılmış 62 saniye izleyip beni tutukladınız" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

        İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ getirildi. Yanardağ'ı çok sayıda avukat temsil etti. Öte yandan CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında bulunduğu çok sayıda kişi, gazeteci ve vatandaş da duruşmayı takip etti. Ancak duruşma salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle duruşma uzun süre başlatılamadı.

        Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık ve güvenlik görevlileri arasında bu nedenle tartışma yaşandı. Duruşma başladıktan sonra Merdan Yanardağ, savunmasını yaparak suçlamaları reddetti. Yanardağ'ın ardından avukatlarının savunması devam ediyor.

        İDDİANAME

        İddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

        İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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        #Merdan Yanardağ
        #son dakika haberi
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