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Mercek bulutları merak uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da görülen ve büyük merak uyandıran mercek bulutları, Niğde ve Van semalarında da görüldü

Giriş: 21.02.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Mercek bulutları Van ve Niğde'de merak uyandırdı
Mercek bulutları merak uyandırdı
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İHA

Geçtiğimiz ocak ayında Bursa'da görülen ve halk tarafından büyük ilgi çeken mercek bulutları, Niğde'de de görüldü.

İHA'nın haberine göre Altunhisar ilçesinde gökyüzüne bakan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş gördükleri manzarayı fotoğraflayarak kaydetti.

Mercek bulutları, şehirdeki birçok ilçeden de net bir şekilde izlendi.

VAN SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ

Van semalarında da dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UFO'YA BENZETİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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