Mercedes’ten Boğaziçili kızlara burs

Burs alan Boğaziçili kız öğrencilerin de katıldığı programda bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,burs programının detaylarını anlattı…

Sülün'ün açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik okuyan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle başlayan program kapsamında burs kriterlerine uyan öğrenciler, hazırlık sınıfından mezun oluncaya kadar bu burstan yararlanabiliyorlar.

Bursiyerler, şirketi daha yakından tanıma, kampüs etkinliklerine eşlik etme, stajyer programına dahil olma gibi fırsatların yanı sıra şirket yöneticileri ve mühendislerin mentorluğundan faydalanabiliyorlar.

Eğitimleri sırasında Erasmus’a gitmek isteyen gençlere ayrıca destek sağlanıyor.

Bu yıl itibarı ile 17 mühendis adayı bursiyerin bulunduğu programa, Eylül ayında beş yeni öğrenci daha dahil olacak.

HER KIZIMIZ BİR YILDIZ PROGRAMI

Program 2023 yılında ilk mezunlarını verecek. Hedef, mezunları Mercedes-Benz Türk bünyesinde istihdam edebilmek.

Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek 2004 yılında hayata geçirdiği bir burs programı daha var. Her Kızımız Bir Yıldız programı da devam ediyor. Türkiye’de kadınların her alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi hedefiyle başlatılan programda, her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin kız öğrenci Mercedes-Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar.

2013 yılında başlayan kişisel gelişim atölyeleri ile bugüne kadar 33 il ziyaret edilerek 800’den fazla ‘Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimi verildi. 2004’ten bu yana 400’den fazla Yıldız Kız çeşitli kültürel etkinliklerle İstanbul’da ağırlandı. 2018 yılında başlayan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile 250’den fazla kıza eğitim verildi.

Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyor. Şirkette çalışan mavi yaka kadınların yüzde 20’sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.