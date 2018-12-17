Elektrikli modellere hız veren Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 31 milyar dolar değerinde lityum-ion pil hücresi siparişi verdi. Söz konusu siparişin, markanın taleplerini 2030 yılına kadar karşılaması öngörülüyor. Öyle ki, Alman marka 2025 yılında satışlarının yüzde 15 ila 25'ini elektrikli modellerin oluşturmasını hedefliyor.

Mercedes'in 2017 yılında 3.3 milyon araç sattığı göz önüne alındığında ise, satışları hiç artmasa bile elektrikli modellerin 495 bin ile 825 bin adet satacağı söylenebilir.

2022'DE 130 FARKLI SEÇENEK SUNACAK

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında markanın her içten yanmalı motora sahip modelinin bir de elektrikli versiyonun olması planlanıyor. Hibritler de işin içine girdiğinde, Mercedes'in bünyesinde 130 farklı araç seçeneği olacağı belirtiliyor.

Pil hücrelerini dünyanın farklı bölgelerinden tedarik eden Mercedes-Benz, bataryalarının üretimini ise Avrupa, Çin Tayland ve ABD'deki tesislerde üretiyor.