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        Mercedes satışları ikinci çeyrekte yükseldi

        Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci çeyreğinde elektrikli ve lüks araçlara olan talep nedeniyle yüzde 6 arttı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 13:01
        Mercedes satışları ikinci çeyrekte yükseldi
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        Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 515 bin 700’e yükseldiği belirtildi.

        Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da ikinci çeyrekte yüzde 12 artarak 183 bin 600’a yükseldi. Almanya’da teslimatlar yüzde 23 yükselerek 58 bin 600 ve ABD’de ise yüzde 6 artarak 88 bin 100’e ulaştı.

        Elektrikli araçlar, ikinci çeyrekte satışlarda itici güç olmaya devam etti. Elektrikli otomobil satışları yüzde 123 artarak 56 bin 300 adede ulaştı.

        Öte yandan, yılın ilk altı ayında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yaklaşık 1,02 milyon araca yükseldi.

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