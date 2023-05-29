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Mercedes'in kompakt elektrikli modellerine yeni güç seçeneği geldi

Mercedes'in tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri EQA ve EQB yeni motor seçenekleriyle Türkiye'ye geldi. 190 beygirlik tamamen elektrikli motora sahip modellerden EQA 250+ AMG+ 1 milyon 462 bin 500 TL, EQB 250+ AMG+ ise 1 milyon 510 bin TL etiket fiyatına sahip

Giriş: 29.05.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Mercedes'in kompakt elektrikli modellerine yeni güç seçeneği geldi
HABERTURK.COM

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, EQA 250+ AMG+ 1 milyon 462 bin 500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1 milyon 510 bin TL’den başlayan fiyatlar ile bayilere geldi.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarıyor.

Öte yandan, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan menzile sahip.

EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip.

Elektrikli SUV modeller, yaklaşık 35 dakika içinde yüzde 80’e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

EQA ve EQB ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Türkiye’ye gelmişti.

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