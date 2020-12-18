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Formula 1'de son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in üçte bir hissesi satıldı. Son olarak elektrikli araç işine giren İngiliz kimya devi Ineos, takımın yeni hissedarı oldu.

Büyük Britanyalı Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu ve kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Ineos'un, 2020 sezonu başında sponsorluk anlaşması gerçekleştirdiği takımla arasındaki iş birliğini ileri bir boyuta taşıdığı kaydedildi.

Mercedes F1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre hisseler, Daimler Grubu, Toto Wolff ve Ineos şirketi arasında üç eşit parçaya bölündü. Açıklamada, Toto Wolff'un, takım direktörü ve üst yönetici görevlerini 3 yıl daha sürdüreceği de belirtildi.

Otomobillere ilgisi ile tanınan milyarder iş insanın Ratcliffe, Land Rover'in ilk nesil Defender modelinin haklarını almak için markaya başvurmuş, talebi kabul görmeyince de araçtan esinlenerek kendi elektrikli arazi aracını üretmişti.

Bunun üzerine Land Rover ile davalık olan Ratcliffe, davanın kendi lehine sonuçlanmasının ardından elektrikli arazi aracını seri üretime almak için çalışmalara başlamıştı. Ineos Grenadier isimli elektrikli arazi aracının yakın bir gelecekte satışa sunulması planlanıyor.

Ratcliffe, son olarak Hyundai ile bir teknoloji işbirliği anlaşmasına imza attı.