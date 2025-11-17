Habertürk
        Mercedes-Benz Türk'ten depremzede çocuklara kalıcı destek - İş-Yaşam Haberleri

        Mercedes-Benz Türk’ten depremzede çocuklara kalıcı destek

        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürüttüğü projelere bir yenisini eklediğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, şirket, Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi bünyesinde inşa edilecek yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle depremzede çocuklara ve ailelerine uzun süreli rehabilitasyon ve konaklama desteği sunacak. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimizle bölgeye destek olduk, önceliğimiz sadece yaraları sarmak değil, kalıcı bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi bu anlayışın en anlamlı örneği oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:06
        Depremzede çocuklara kalıcı destek
        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede kalıcı iyileşme hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle 2 bin 500 metrekarelik yeni bir hizmet binası ve 24 odalı konuk evi inşa etmek için hazırlıklara başladı.

        Projenin, depremden etkilenen çocukların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mart 2023’te faaliyetlerine başlayan Çocuk İyilik Merkezi, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk kapsamlı rehabilitasyon ve psikososyal destek merkezi olarak dikkat çekiyor.

        Bugüne kadar 161 çocuk, fizik tedavi, protez-ortez desteği, psikoterapi ve eğitim burslarından yararlandı. 12 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla “Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kalıcı statü kazanan merkez, artık üniversite çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor.

        'ÖNCELİĞİMİZ KALICI BİR İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLATMAK'

        Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Adana’daki ziyarette yaptığı açıklamada, "Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimiz, bayilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bölgeye destek olmak için seferber olduk. Ancak bizim için asıl öncelik, sadece yaraları sarmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi, bu anlayışın en güzel örneklerinden biri" dedi.

        Merkezde çocukların sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve sosyal anlamda da yeniden hayata tutunduklarını kaydeden Sülün, "Her birinin hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu merkeze kazandıracağımız yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle, çocuklarımızın tedavi süreçlerinde hem fiziksel hem psikolojik anlamda çok daha güçlü bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuk İyilik Merkezi ve konuk evi, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve ailelerinin iyileşecekleri, huzurla konaklayabilecekleri, moral bulabilecekleri bir yaşam alanı olacak" ifadelerini kullandı.

        'TÜM ŞİRKETLERİN EL BİRLİĞİYLE KATKI SAĞLAMASI ÇOK DEĞERLİ'

        Deprem sonrası iyileşmenin uzun soluklu ve kalıcı destek gerektirdiğini de kaydeden Süer Sülün, diğer şirketlere de bir çağrıda bulundu.

        Sülün, "Bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Buradaki en önemli mesele; bu iyileşme yolculuğunun sadece tek bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğudur. Biz Mercedes-Benz Türk olarak üzerimize düşeni yaparken, tüm şirketlerin de el birliğiyle bölgeye daha fazla katkı sağlamasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu çağrıyı samimiyetle yineliyor; dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın yaraları daha hızlı saracağına yürekten inanıyoruz" dedi.

