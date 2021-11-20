Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Ekim 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 178 adet şehirler arası, 40 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 218 adet otobüs satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin, ağırlıklı olarak aralarında Fransa, İtalya ve İngiltere olan Avrupa ülkelerine ihraç edildiği kaydedilirken, otobüslerin aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar, Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihraç edildiği aktarıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Fransa ay bazında 105 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Fransa’yı 26 adetle İtalya takip ederken, Avusturya’ya da 6 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.
KUZEY AMERİKA İÇİN İLK KEZ ÜRETECEK
Öte yandan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Tourrider'in, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip ihraç edileceği açıkladı.
Yeni Tourrider'in hem Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs, hem de fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazandığı bildirildi.
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