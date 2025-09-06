Mercedes-Benz Türk’ten 21 yılda 20 bin burs

Mercedes-Benz Türk, kız çocuklarının eğitim yolculuklarını desteklemek amacıyla 2004 yılında başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” programıyla 21'inci yılı geride bıraktı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile yürütülen iş birliği sayesinde program, bugüne kadar 63 ilde 6 bin 500’e yakın öğrencinin eğitimine dokundu ve yaklaşık 20 bin burs imkânı sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, program yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; kişisel gelişim, mentorluk ve kültürel etkinlikler aracılığıyla bursiyerlerin hayata daha donanımlı, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak katılmalarını hedefliyor.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILACAK EN DEĞERLİ YATIRIM EĞİTİM'

Konuya ilişkin konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Programda amacımız, kız çocuklarının eğitimine yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onlara güçlü bir gelecek vizyonu kazandırmak" dedi. Programımız sayesinde yalnızca bireylerin değil, ülkemizin geleceğinin de şekillendiğine inanıyoruz. Proje kapsamında; kız çocuklarını eğitimde eşit fırsatlara kavuşturmak, kadınların istihdama katılımını artırarak toplumda eşit fırsatlara erişmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılımında son 20 yılda büyük mesafe alındı. Ama gerçek hedefimize ulaşabilmek için, eğitime katılan kız çocuklarının istihdamda da güçlü şekilde yer almalarını sağlamak gerekiyor. Eğitimin ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel ise, "Her Kızımız Bir Yıldız, 21 yılı aşkın bir süredir yalnızca bir eğitim bursu programı değil; bursiyerlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir yolculuk oldu. İstanbul ziyaretlerinden kodlama eğitimlerine, mentorluk programlarından okul müfredatını destekleyen uygulamalara kadar uzanan geniş içerikli çalışmalarımız, bursiyerlerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine olanak tanıyor. Özellikle mühendislik ve mesleki eğitim alanındaki programlarımızla genç kızların istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyoruz" İfadelerini kullandı. Verilen bilgiye göre, şirket Mühendisliğin Yıldızları programı ile de mühendislik okuyan 20 genç kıza, EML'miz Geleceğin Yıldızı projesi kapsamında ise 30 ilde 34 meslek lisesine destek veriyor. Bugüne kadar 4 binin üzerinde EML öğrencisi mezun olurken, bu yıl mezun olan 55 öğrenci bayi ve yetkili servislerde işbaşı yaptı. Aksaray'daki Etkinlik Merkezi'nde ise binden fazla öğrenciye, 25 gönüllü çalışan tarafından eğitim desteği sağlandı.