22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle oluşan medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı pleksi kabinler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastaların tedavisinde kullanılacak. İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığına bağışlanıyor. Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığınca gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.
DAIMLER VE MERCEDES FORMULA 1 TAKIMI DA DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi olan Daimler de dünyanın farklı ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı desteklerini aralıksız sürdürüyor. Almanya’nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsisi gerçekleştiren şirket 110 bin adedi aşkın maske desteği de sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan şirket, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için de devreye alıyor. Ayrıca Mercedes Formula 1 Takımının mühendisleri Londra Üniversitesi Hastanesindeki doktorlarla birlikte geliştirdikleri; COVID-19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerine solunum cihazına bağlanmalarına gerek kalmadan oksijen gönderiyor. Cihazın proje aşamasından üretime geçirilmesi 100 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşti.
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