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Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyonlar için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirket, bu kapsamda Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj ünitelerinin, Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel’in katılımıyla devreye alındığı kaydedildi.

Yeni kurulum ile Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi'nin ise, Mercedes-Benz kamyonların tüm dünyadaki tek uzun yol testi merkezi görevine ek olarak, elektrikli araçların yol testi merkezlerinden biri olma görevini de üstlendiği belirtildi.

'KAMYONLARIN GELECEĞİ TÜRKİYE'DEN BELİRLENECEK'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake, "Daimler Truck’ın önemli merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi, sürdürülebilir ve karbon nötr taşımacılığın geleceği için gerekli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün burada hizmete aldığımız şarj istasyonları ile sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların uzun yol testleri Aksaray AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceği Türkiye’den belirlenmeye devam edecek" dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda, Daimler Truck dünyasının en önemli AR-GE merkezlerinden iki tanesine ev sahipliği yapıyoruz. İlerleyen dönemde ürün portföyümüz hem batarya elektrikli hem de hidrojen bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli hâle gelecek" ifadelerini kullandı.