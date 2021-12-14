Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto model otobüslerin teslimatlarına başladığını bildirdi.
13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip 21 adet Conecto Solo ve 33 adet Conecto Körüklü otobüslerin ilk teslimatının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk’ün teslim edeceği toplam 273 Mercedes-Benz Conecto CNG, elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi özelliklerinin yanı sıra, elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ve devrilme dayanımı gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca tüm otobüslerde, COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir, aracın içindeki havanın yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99.9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelerin de bulunduğu bilgisi verildi.
TESLİMATLAR 2022'DE TAMAMLANACAK
Teslimatla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "İhale kapsamında teslim edeceğimiz 273 adet CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzün 33 adedi körüklü, 21 adedi de solo olmak üzere toplam 54 aracımızı bugün kullanıma sunduk. Diğer otobüsleri de Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 2022 yılının ilk çeyreğinde üreterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliklerini EGO personeline verilen eğitimler ile devam ettirdiklerini de anlatan Sülün, "Düzenlediğimiz eğitim programları ile EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni araçlarımıza hazırlıyoruz. Bu kapsamda düzenlenen Araç Tanıtım Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 700’e yakın EGO sürücüsünün faydalanmasını planlıyoruz. EGO’nun teknik personeli için düzenleyeceğimiz Teknik Eğitimler kapsamında da bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eğitimlerimizden 300’e yakın personel yararlanacak" bilgisini paylaştı.
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