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Mercedes-Benz Türk, Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni genişletti. Genel Müdürlük Kampüsü’nde gerçekleştirilen açılış törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü Can Balaban, Mercedes-Benz Türk Yöneticileri ve proje ekibi katıldı.
Yapılan 8 milyon euroluk yatırımla Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan 'Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni hem Daimler AG’de gerçekleşen yeniden yapılanma hem de artan sevkiyat hacmine uygun olacak şekilde baştan tasarlayan Mercedes-Benz Türk, proje kapsamında kullanılan hacmi maksimize etmek adına 8 ve 10 metre olan raf yüksekliğini 12 metreye çıkardığını duyardı.
DEPOLAMA KAPASTİSİ YÜZDE 90 ARTTI
Yapılan açıklamaya göre, Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nde büyük hacimli parçalar için 12 bin adet ambar gözü bulunan şirket, “Genişleme Projesi” ile birlikte göz sayısını da 10 bin 800 adet artırarak 22 bin 800’e çıkardı ve böylece söz konusu rakamı yüzde 90 oranında artırdı.
Bu yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen Dinamik Raf ve Konveyör Sistemi ile Mercedes-Benz yedek parçalarının rota önceliğine göre önce hangi parçaların paketlenmesi gerektiğine karar verileceği ve harcanacak eforu minimize edecek şekilde iş istasyonlarına görev ataması yapılabileceği belirtiliyor.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, "34 bin 500 m2 ile Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça dağıtım merkezlerinden biri haline gelen tesisimiz, gerçekleştirilen inovatif çalışmalarla süreçlerin en hızlı, verimli ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere tasarlandı. Yaklaşık 15 aylık bir sürede faaliyete geçmeye hazır hale getirdiğimiz bu merkez, Daimler AG’nin parça çıkış operasyonunda Dinamik Raf Sistemi ve Konveyör Sistemi’nin olduğu, alanında ilk örneklerden biri konumunda” dedi.
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