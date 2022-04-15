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Mercedes-Benz Türk, 2022 yılının ilk çeyreğinde Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği 486 otobüsü ihraç ederek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını 3’e katladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirket Ocak-Mart döneminde en çok Portekiz, Çekya, Fransa ve Macaristan’a ihracat gerçekleştirdi.

Şirketin, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Portekiz yılın ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19 ülkeye ihraç edildi.