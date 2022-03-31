İHA

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı branşlardan Ampute Futbol Milli Takımı’nın resmi ulaşım sponsoru Mercedes-Benz Türk oldu. İstanbul’da düzenlenen imza törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, milli takım oyuncuları, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı. Anlaşma kapsamında şirket, özel olarak giydirdiği aracın içini de Ampute Futbol Milli Takımı sporcularının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn etti. Bu araç Ampute Futbol Milli Takımı sporcularına hizmet verecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: TBESF’nin kurulması ile Türkiye’de bedensel engelli bireylerimizin spora erişiminde yepyeni bir sayfa açıldı. Bu sayfada başarıları ile sık sık kendinden bahsettiren Ampute Futbol Millî Takımı futbolcularımızın attığı her gol, dolaylı olarak federasyonumuzun diğer branşlarının tanınmasına da vesile oluyor. Bugün bulunduğumuz noktaya küçük adımlar ve imkânsızlıklarla ulaştık. Şimdi ise çok daha büyük hayaller kuran ve kendisini asla yalnız hissetmeyen büyük bir camiayız. Bu dönüşümün en büyük mimarları sporcularımız ve kıymetli destekçilerimiz. Bunun büyük bir markanın Ampute Futbol Milli Takımı’nın resmi ulaşım sponsoru olarak destekçilerimiz arasına katılması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. İş birliğimizin her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, bu yıl içerisinde İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası’nda, şampiyon olarak bu önemli kupayı müzemize kazandıracağımıza da yürekten inandığımı da bu vesile ile ifade etmek istiyorum.”

Konuyu değerlendiren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün şöyle konuştu: “Otomotiv sektörünün öncü kuruluşu olarak gerek üretimimiz gerekse ihracatımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Faaliyetlerimizi bir sorumluluk olarak görmekten öte, toplumu ve ülkemizi daima ileri taşımayı odağımıza alarak birçok kurumsal sosyal fayda programını da yürütüyoruz. Ülkemiz sporuna destek olabilmek adına uzun yıllardır çeşitli spor branşlarında desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile spora verdiğimiz destekler arasına Ampute Futbol Milli Takımımızın resmi ulaşım sponsorluğunu da ekledik. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn ettiğimiz otobüsümüz ile milli takım futbolcularımızın daha güvenli ve konforlu ulaşımlarını sağlayacağımız için çok mutluyuz. Kullanımlarına sunduğumuz araç ile nice başarılara yolculuk etmelerini dilediğimiz Ampute Futbol Milli Takımı ile olan iş birliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyorum. 1-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek Ampute Futbol Milli Takımımıza başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve federasyonun yeni şampiyonluklara imza atmasını temenni ediyoruz.”

Uzun yıllardır Türk sporu ve sporcusunun yanında olan şirketin, spora olan desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceği belirtildi.