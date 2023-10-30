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Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği 350 bininci kamyonunu banttan indirdi.

Yapılan açıklamaya göre, açıldığı 1986 yılından bu yana Daimler Truck'ın en önemli kamyon üretim tesislerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 6'sına imza atıyor.

Fabrika bantlarından inen 350 bininci kamyon çekici ailesinin en donanımlı araçlarından biri olan Mercedes-Benz Actros 1851 oldu.

Üretim tesisinden bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısının da 101 bini aştığı bildirildi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, "Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz araçlar ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen bu yılda 350 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.