Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 95 bin adet otobüs ürettiğini duyurdu.
Şirketin ürettiği 95 bininci otobüs olan yeni Tourismo'nun, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki üretim ve kalite kontrol süreçlerini tamamlayarak İspanya’ya doğru yola çıktığı açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilmiş olan otobüsün öne çıkan özellikleri arasında engelli yolcular için bulundurulan lift ve 394 beygir gücündeki Euro VI motorunun yanı sıra ileri güvenlik sistemleri olan araç mesafe takip, acil fren ve şerit takip sistemleri yer alıyor.
Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın, üretimine kesintisiz devam ederek 2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs ürettiği belirtildi. Şirketin, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3 bin 985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdiği ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon euroluk gelirle ülke ekonomisine katkıda bulunduğu kaydedildi.
Yaklaşık 3 bin 500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel ile gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo ve Körüklü otobüslerin, 70’den fazla ülkeye ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.
Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "53 yıldır olduğu gibi, 2020 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza çetin koşullara rağmen devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler sayesinde yolcular güvenli, teknolojik ve konforlu araçlarla seyahat ediyorlar" dedi.
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