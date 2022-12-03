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Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nın bantlarından inen 100 bininci Actros, fabrikanın 320 bininci kamyonu oldu. Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, “Aksaray Kamyon Fabrikamızda, yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimimizle birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi

Giriş: 03.12.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 320 bininci kamyonunu ürettiğini duyurdu. Daimler Truck AG'nin kamyon üretim ve AR-GE üslerinden biri konumunda olan fabrikanın 320 bininci kamyonu, aynı zamanda 100 bininci Actros unvanına da sahip oldu.

11 Ekim 1986 tarihinde açılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı.

1.900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda, yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimimizle bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Raese, "1986 yılında 290 çalışanımızla başlayan bu yolculukta, günümüzde Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olmayı başardık" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinin üretimini gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugüne kadar 39 farklı ülkeye kamyon ihraç etti.

2001 yılından bu yana 100 binden fazla aracını dünyanın çeşitli ülkelerine gönderen şirket, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin ihracatını gerçekleştiriyor.

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