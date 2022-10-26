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Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinde üretim yapan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü bantlardan indirdi.

4 bini aşkın kişinin çalıştığı Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın bantlarından inen 100 bininci otobüs, üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-Benz 0 403 modeliyle üretim serüvenine başlamıştı. 2008 yılında ise fabrikada 50 bininci otobüs üretilmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana Mercedes-Benz ve Setra marka 17 farklı otobüs modelinin üretimine imza attı.

İlk otobüs ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren firma o tarihten bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında yer alan 70’in üzerinde ülkeye 62 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti. Şu an ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Mercedes-Benz ve Setra markalı 6 model, çeşitli versiyonlarıyla üretilip ihraç ediliyor.

'İLK 50 BİNİ 41 YILDA, İKİNCİ 50 BİNİ 14 YILDA ÜRETTİK'

100 bininci otobüsün banttan inişi için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "2008 yılında, şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra, 50 bininci otobüsümüzü banttan indirmiştik. İkinci 50 bininci otobüsümüzü 14 yılda ürettik" dedi.

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini ürettiklerini kaydeden Sülün, "Ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Bugün 70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs ihracatımız, 62 bin adedi aştı ve biz bu ihracatın yaklaşık 40 bin adedini 2008 yılından itibaren gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ise "Bünyemizde barındırdığımız İstanbul Ar-Ge Merkezimiz ile tüm dünyadaki Mercedes-Benz otobüslerin Ar-Ge sorumluluğunu üstlenerek ülkemize katma değer sağlıyoruz" diye konuştu.