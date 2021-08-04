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Mercedes-Benz StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup’ın başvurduğu yarışmada eleme süreci tamamlandı. Toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülü paylaşacak olan “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananları düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verildi. İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’a ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma hakkı hediye edildi.

Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startupın, Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma hakkı elde ettiği kaydedildi.

'TOPLUMA FAYDALI GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ'

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyen, topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startup’ları destekliyoruz. Yarışmamızdan ödül alan startup’ların gelişimi, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, 'AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı' ile ilgili ek değişiklik maddesinin girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Sülün, "Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine, hayatları için çok önemli olan, sermaye aktarımı olacak. AR-GE ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır" diye konuştu.

Verilen bişgiye göre, yarışmada “Ulaşım Çözümleri Ödülü” Syntonym’in, “Sosyal Fayda Ödülü” kazananı PONS, “Jüri Özel Ödülü” sahibi IWROBOTX oldu.