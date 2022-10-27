Mercedes-Benz, Rusya pazarından çekiliyor

Ukrayna’nın işgali ardından Mart ayında Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Rus pazarından çekileceğini ve alt kuruluşlarına ait hisseleri de yerel yatırımcılara satacağını duyurdu.
Ukrayna’nın işgali ardından Mart ayında Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Rus pazarından çekileceğini ve alt kuruluşlarına ait hisseleri de yerel yatırımcılara satacağını duyurdu.
Mercedes'in Mali İşler Müdürü Harald Wilhelm, Rus pazarını bırakmanın şirketin kârları üzerinde ciddi bir etki yaratmasının beklenmediğini söyledi.
Mercedes’in kararının BBC’ye değerlendiren Car Dealer Magazine isimli sektörel web sitesinin genel yayın yönetmeni James Baggott, savaşın hemen ardından Alman firmanın diğer araba firmaları gibi Rusya’ya teslimatı durdurduğunu hatırlattı.
Buna karşılık pek çok firmanın aksine Mercedes'in ülkeyi terk etmediğini söyleyen Baggott’a göre Rusya, savaştan önce Mercedes gibi lüks otomobil üreticileri için kazançlı bir pazardı ve Mercedes’in de bazı modelleri Rus zenginler arasında oldukça popülerdi.
Mercedes’in bu yüzden o dönem savaşa hızlı bir çözüm bulunabileceğine dair umut taşımış olabileceğini belirten Baggott, “Şimdi bu pek olası görünmüyor ve şirket ülkeyi tamamen terk etme kararı aldı” dedi.
Avrupa İşletmeleri Birliği (AEB), Rusya'da Ocak-Eylül ayları arasında bir önceki yıla göre yüzde 72.8 düşüş göstererek 9 bin 558 Mercedes marka otomobil satıldığını söyledi.
Ford da çekildi
Şubat ayında başlayan savaşın ardından çok sayıda uluslararası firma Rusya’dan çekilmişti.
Çarşamba günü Rus pazarından çekileceğini duyuran bir diğer şirket ise Ford oldu.
Mart ayında Rusya'daki operasyonlarının tamamen askıya alındığını açıklayan firma, Sollers-Ford ortak girişimindeki hisselerinin yüzde 49’unu sattı. Ancak beş yıl içerisinde “küresel durumun değişmesi durumunda” hisseleri geri satın alma hakkına da sahip olacak.
Toyota, Renault ve Nissan da bu ayın başında Rusya’dan çekilmişlerdi.
Nissan, ülkede bulunan tüm varlıklarını 1 euro karşılığında Rus devleti tarafından kontrol edilen bir şirkete devretmiş ve 700 milyon dolar zarar etmişti.
Jaguar, Land Rover, General Motors, Aston Martin ve Rolls-Royce dahil pek çok otomobil firması da savaşın başlamasının ardından Rusya’ya yönelik teslimatları durdurmuştu.
Starbucks, McDonald's ve Coca-Cola gibi şirketler de Rusya’dan çekilmişti.
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