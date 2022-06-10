Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, dünyada üretilen tüm otobüslerinin yol testlerini Türkiye'ye emanet etti. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde yer alan İstanbul Ar-Ge Merkezi, markanın otobüslerinin yol testlerini üstlenirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımının da kontrol edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, Daimler Truck’ın dünyanın farklı bölgelerindeki tesislerinde ürettiği otobüsler, en iyi performansı gösterebilmeleri için Türkiye’nin farklı coğrafya ve iklim koşullarında test ediliyor.
Kış aylarında Erzurum’da gerçekleştirilen testlerde, otobüslerin -30 derecedeki performansının yanı sıra deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki performansı da test ediliyor.
Yaz dönemi testleri ise Akdeniz Bölgesi’nde ve İzmir çevresinde yapılıyor. Söz konusu testlerde de otobüslerin 40 derece üstündeki sıcaklıklardaki performansı test ediliyor. Bahar aylarındaki testler ise İstanbul ve Trakya bölgesinde yapılıyor.
Otobüslerin, bir yıldan fazla süren tüm bu testlerde her türlü hava şartlarında, otoyol, şehir içi, ara yollar gibi çeşitli yol tiplerinde, en sert rampalarda ve yoğun trafikte kullanıldığı aktarıldı.
Farklı test senaryoları ile sınırları zorlanan araçlardan, üzerindeki sensörler aracılığı ile gerçek zamanlı bilgiler toplanırken, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve çeşitli ölçümler ile de aracın olası sorunlara karşı kontrolünün gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
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