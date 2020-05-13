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Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, yaşanan global salgın nedeniyle müşterilerine destek olmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda, şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen hafif ticari araçlar arasında yer alan modellerine ait garanti kapsamı yeniden düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti sürelerinin 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığı, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodunun da yine 30 Haziran 2020’ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "Yaşanan salgın ve Mart-Nisan aylarında devreye giren tedbirler kapsamında, turizm, personel ve okul taşımacılığı gibi alanlarda çalışan araçlarımızın faaliyetleri kısıtlandı. Bu dönem içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, 15 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garanti süreleri dolan araçlarımıza 30 Haziran’a kadar ek garanti süresi ve bakım zamanı gelen araçlarımıza da yine 30 Haziran’a kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 bakım periyodu sunuyoruz. Müşterilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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