Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve Max Verstappen'in lider tamamladığı grand prix'ye itiraz geldi.
Yarışın bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti. O noktada Hamilton liderdi ve Mercedes kendisini pite almadı. Red Bull ise yumuşak lastiklere geçip, son bölümde Hamilton'ı zorlamak adına risk aldı. Fakat Verstappen ve Hamilton arasında epey araç vardı. Bu yüzden Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek adına önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti. Michael Masi başlangıçta kimsenin turunu geri almayacağını söylese de, sonrasında karar değiştirerek, Hamilton ve Verstappen arasındaki Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verdi.
Motorsport'da yer alan habere göre Mercedes, son bölümde yaşananları protesto etme kararı aldı. Alman üretici, ilk önce Hamilton - Verstappen arasındaki pilotların turlarını geri almasına izin verilmesine itiraz etti. Bu itirazda, Madde 48.12'ye atıfta bulunuldu ve bu madde, "tur yiyen araçların lideri ve güvenlik aracını geçerek turunu geri almasını" kapsıyor. İkinci protesto ise Madde 48.8 üzerinden yapıldı. Bunda da güvenlik aracı arkasında, Verstappen'in Hamilton'ı geçmesi işaret ediliyor.
Hollandalı pilot, son tura başlarken Hamilton'ı iyice sıkıştırmış ve birkaç saniyeliğine Mercedes sürücüsünün önüne geçmişti.
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